Gwent: The Witcher Card Game dit weekend gratis speelbaar op de PS4

Gwent: The Witcher Card Game krijgt dit weekend een technische bčta op de PlayStation 4. Ontwikkelaar CD Projekt wil daarmee de stabiliteit van de game bij een hoog aantal spelers testen.

De bčta begint op vrijdag 31 maart om 19.00 uur en eindigt op maandag 3 april om 9.00 uur.

Om de bčta te spelen, hoef je je niet aanmelden zoals dat bij de pc- en Xbox One-versie het geval is. Het enige wat je moet doen, is de game (ongeveer 3 GB) van de PlayStation Store downloaden. Een PlayStation Plus-abonnement is niet nodig.

De bčta stelt je in staat om de tutorial te spelen, tegen andere spelers te strijden en decks te bouwen. In-game aankopen zijn uitgeschakeld. Aan het einde van de bčtaperiode wordt de voortgang van alle spelers gewist.

Op Gamescom 2016 sprak Bert met Brady Auty, animator bij CD Projekt. Je leest Berts indrukken over de card game nog eens in zijn Gwent: The Witcher Card Game preview.