Bungie onthult Destiny 2 release

Ontwikkelaar Bungie heeft de releasedatum van Destiny 2 onthuld. De game lanceert op 8 september op de pc, PlayStation 4 en Xbox One.

In een nieuwe trailer voor de game is ondere te zien dat The City is aangevallen door een een nieuwe vijand, The Red Legion. In het filmpje zijn onder andere de personages Cayde-6, Ikora Ray en Commander Zavala te zien.

Volgens Bungie bevat Destiny 2 een groot aantal solo- en co-op-misssies. De studio meldt tevens dat de eerste gameplaybeelden van Destiny 2 op 18 mei worden onthuld. Je kunt de game nu ook al van tevoren bestellen.

Naast de basisgame zijn er ook een Limited en een Collector's Edition van Destiny verkrijgbaar. Zowel de Limited Edition als de Collector's Edition bieden toegang tot twee toekomstige uitbreidingen voor de game.

Eerder raakte al bekend dat Destiny 2 deze zomer een open bčta krijgt. De precieze startdatum van de testfase is nog niet bekend. Onlangs besproken Carl en Sander al de voors en tegens van een nieuwe Destiny game.