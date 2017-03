Marvel's Guardians of the Galaxy: The Telltale Series release bekend

Telltale maakt de releasedatum van de eerste episode van Marvel's Guardians of the Galaxy: The Telltale Series bekend. De game debuteert op 18 april.

'Tangled Up in Blue' is op de pc, PlayStation 4, Xbox One, iOS en Android voor 4.99 dollar beschikbaar. Een fysieke versie ligt vanaf 5 mei in de winkel, maar deze bevat enkel de eerste episode. De volgende afleveringen download je aan de hand van een Season Pass code.

Eerder werden de Marvel's Guardians of the Galaxy: The Telltale Series stemacteurs bekendgemaakt.