Phil Spencer: 'first-party games doorslaggevend voor Project Scorpio'

Xbox-baas Phil Spencer laat op Twitter weten dat 'first-party games doorslaggevend zijn voor Project Scorpio.' Daarmee reageert hij op de vraag van een fan.

Eerder gaf Spencer een soortgelijk antwoord over nieuwe aankondigingen van first-party games. "We zijn erg gericht op onze first-party games en behandelen de toekomstige aankondigingen zorgvuldig", aldus Spencer.

@Ahmad1987077 Very focused on 1P games. I'll be careful about when we announce things but I know strong 1P is critical.