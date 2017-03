Consoleversie Minecraft krijgt gratis Glide minigame

Ontwikkelaar Mojang laat weten dat de consoleversie van Minecraft een gratis Glide minigame krijgt. In de toekomst wordt Glide verder uitgebreid met zowel gratis als betaalde map packs.

Glide richt zich op het nieuwe Elytra voorwerp dat je vleugels geeft. In de Survival Modus is Elytra zeldzaam, maar in de minigame kun je blijven oefenen. Zo is in een trailer te zien dat je door ringen moet vliegen en zijn er verschillende maps met elk hun eigen thema.

Onlangs raakte bekend dat Minecraft wereldwijd meer dan 120 miljoen keer is verkocht. De Glide minigame is vanaf vandaag beschikbaar.