Battlefield 1 DLC - They Shall Not Pass - 5 dingen die je moet weten

Battlefield 1 brengt je sinds oktober 2016 naar de digitale loopgraven. In de eerste downloadbare uitbreiding kun je de nodige nieuwe modi, maps, wapens en voertuigen verwachten. Heb je overigens de Premium Pass aangeschaft, dan kon je alvast twee weken exclusief met de Battlefield 1 - They Shall Not Pass DLC aan de slag. Hier lees je de belangrijkste features van de downloadbare uitbreiding.

Frontlines combineert Conquest en Rush De eerste Battlefield 1 DLC pakt om te beginnen met een nieuwe multiplayermodus uit. Frontlines is een mix tussen Conquest en Rush. In de eerste fase zijn er een aantal doelen die door beide facties veroverd moeten worden. Er is telkens slechts één doel actief. Als je aan de winnende hand bent, schuift de frontlinie naar de vijandelijke basis op (en vice versa). In de tweede fase gaat het vervolgens om het definitief veroveren van de vijandelijke basis. Uiteindelijk wint het team dat de twee telegraafpalen van de vijand vernietigt of de meeste doelen veroverd heeft. Overigens zijn er ook twee nieuwe Operations: The Devil's Anvil en Beyond the Marne.

Nieuwe wapens, voertuigen en Behemoth Naast een nieuwe modus en een viertal verse maps is het wapenarsenaal flink uitgebreid. Zo zijn de Ribeyrolles 1918, RSC 1917, Lebel Model 1886, Chauchat, Sjögren Inertial en MLE 1903 Extended aan de schietijzers toegevoegd. In de melee-gevechten kun je nu snel een Cogwheel Club, Nail Knife of Trench Fleur trekken. They Shall Not Pass heeft ook een nieuw stationair wapen. Zo maakt de Siege Howitzer zijn debuut in Battlefield 1, maar bedien je die op een iets andere manier dan de Field Gun. Daarnaast is er een nieuw voertuig. De St. Chamond is de zwaarst bewapende geallieerde tank die tijdens de Eerste Wereldoorlog is ingezet. Tot slot is er een nieuwe Behemoth die het verliezende team een flinke boost moet geven: de Franse Char 2C-tank.

Elite Class voor close combat Er is ook een nieuwe Elite Class. Naast de Flame Trooper, Sentry en Tank Hunter kun je met de Trench Raider het slagveld op. Die klasse is gespecialiseerd in man-tegen-mangevechten. Zo beschikt hij over een Raider Club om zonder genade je hersens mee in te beuken en over een uitgebreid granatenarsenaal. Dat wordt dus rennen voor je leven!

Vive la France! Ontwikkelaar Dice onthulde eerder al dat in de downloadbare uitbreidingen twee nieuwe facties het slagveld betreden. De beloofde mobilisatie van de Russen laat nog op zich wachten, maar in de eerste DLC kun je wel met het Franse leger in hun herkenbare blauwe uniformen ten strijde trekken. Battlefield 1 - They Shall Not Pass DLC is vanaf 28 maart verkrijgbaar op de pc, PlayStation 4 en Xbox One, maar was met een Premium Pass alvast tijdelijk exclusief speelbaar. Lees hier ons overzicht met alle Battlefield 1 info en de Battlefield 1 review.