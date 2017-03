Final Fantasy 15 updatetrailer toont nieuwe verhaalelementen

Square Enix heeft een nieuwe trailer voor Final Fantasy 15 uitgegeven, waarin elementen van de nieuwe verhaalpatch getoond worden. Patch 1.07 is nu beschikbaar.

De patch bevat nieuwe cutscenes die extra verhaal toevoegen aan hoofdstuk 13. Bovendien krijgt de ring die Noctis tijdens dat hoofdstuk gebruikt meer en krachtigere spreuken. Tot slot laat de trailer zien hoe je met je Chocobo nu rotsen kunt beklimmen.

Morgen is tevens Episode Gladiolus beschikbaar, de eerste DLC van Final Fantasy 15's seizoenspas. Hierin speel je als Gladiolus in de periode dat hij afgezonderd is van de groep. De gameplay is meer actiegericht en bevat een nieuwe omgeving en een nieuw uniek item.

Dirk's Final Fantasy 15 review lees je nog eens op de site.