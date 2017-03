Blizzard onhult StarCraft: Remastered

Blizzard kondigt StarCraft: Remastered aan. De nieuwe versie van de game biedt ondersteuning voor hogere resoluties en betere matchmaking. De game is beschikbaar vanaf deze zomer.

StarCraft: Remastered ondersteunt resoluties tot 4K voor de campaign, Brood War-uitbreiding en multiplayer. Ook de cutscenes krijgen een opknapbeurt en ondersteunen nu resoluties tot 1080p. Ten slotte is volgens Blizzard ook de geluidskwaliteit van de game verbeterd.

De game krijgt ook een nieuwe automatische matchmaking-functie. Daarnaast blijft ook de lobby uit de originele game behouden, waarin je zelf op zoek kunt naar een geschikte tegenstander.

De gameplay uit het origineel blijft volgens Blizzard wel behouden. "Betere graphics en extra mogelijkheden doen er niet toe als we de gameplay verpesten. Het is in StarCraft: Remastered zelfs mogelijk om replays uit de originele game te bekijken."

Ten slotte laat de ontwikkelaar weten dat ook de originele versie van de game een nieuwe patch krijgt. Patch 1.18 komt later deze maand uit.

De update maakt het voor gebruikers van de originele game mogelijk om met spelers van de nieuwe versie van de game te spelen. Bovendien is de originele game vanaf patch 1.18 ook gratis te spelen.

