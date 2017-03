Lethal League komt naar consoles. Dat laat Nederlandse ontwikkelaar Team Reptile weten.

Lethal League is een game waarin maximaal vier spelers het tegen elkaar opnemen, door een bal heen en weer te slaan in een arena. De bal krijgt met elke slag meer kinetische energie, waardoor hij sneller rondstuitert. Je probeert te voorkomen dat de bal je uitschakelt.

De studio geeft aan dat de game nu al 400,000 maal op Steam is verkocht. "Toen we een aantal jaar geleden aan deze game begonnen, wisten we dat de ideale spelervaring op consoles te halen is."

Lethal League komt op 10 mei naar de PlayStation 4 en de Xbox One.