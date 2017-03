Modders werken aan Red Dead Redemption mod voor GTA 5

Een team van modders is bezig om Red Dead Redemption na te bouwen in Grand Theft Auto 5. Het project heet Red Dead Redemption V.

Het team werkt al enige tijd aan het project en is van plan om deze zomer een speelbare beta van de mod uit te brengen. Het project wordt geleid door modder en programmeur 'Mr Leisurewear.'

Red Dead Redemption V kan niet worden gebruikt via de officiële multiplayer van Grand Theft Auto 5. Het team achter de mod is bezig om het project te integreren met multiplayer clients van derden. Deze maatregel moet voorkomen dat Rockstar het project verbiedt.

Rockstar werkt op dit moment zelf aan Red Dead Redemption 2. Op de site vind je een overzicht met Red Dead Redemption 2 informatie. De game is in ontwikkeling voor de PlayStation 4 en de Xbox One.