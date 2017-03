Uncharted: The Lost Legacy bevat grootste level in de serie

Ontwikkelaar Naughty Dog laat weten dat Uncharted: The Lost Legacy het grootste level in de geschiedenis van de serie bevat.

Ook over het verhaal van de game zijn nieuwe details bekend. The Lost Legaxy speelt zich 12 maanden na de gebeurtenissen in Uncharted 4 af. Chloe Frazer en Nadine Ross zijn op zoek naar een object genaamd de Tusk of Ganesh. De game speelt zich in het zuiden van India af.

Daarnaast meldt de ontwikkelaar dat de uitbreiding vol zit met 'geheimen en verborgen doorgangen, die je op eigen tempo kunt verkennen.'

Bovendien heeft de studio naar eigen zeggen veel geleerd van de ontwikkeling van de voorgaande Uncharted-games. Zo komt er een betere balans tussen de verschillende soorten gameplay, zoals actiescčnes, puzzels, stealth en beklimmingen.

Ten slotte bevestigt Naughty Dog dat Nathan Drake geen rol in deze game speelt. "We hebben bekeken om Nate als nevenpersonage te gebruiken. Uiteindelijk hebben we dit niet gedaan, omdat we voelden dat zijn verhaal was afgerond in Uncharted 4."

Een exacte releasedatum voor Uncharted: The Lost Legacy is nog niet bekend. Onlangs maakte de ontwikkelaar al bekend dat Uncharted: The Lost Legacy de laatste Uncharted-game is voor Naughty Dog.