Super Mario Run release voor Android bekendgemaakt

De Android-versie van Super Mario Run komt op 23 maart uit. Dat heeft Nintendo America via zijn Twitter-account laten weten.

Nintendo's side-scrolling autorunner is sinds december al op de iPhone en iPad verkrijgbaar, maar is straks ook op Android-toestellen te spelen. Net als in de iOS-versie kun je de eerste drie levels gratis spelen en krijg je voor de prijs van 10 euro toegang tot de rest van de game.

Ook komt er op dezelfde dag voor zowel Android als iOS een Super Mario Run update. In versie 2.0 zijn er extra speelbare personages. Daarnaast krijg je in de gratis versie toegang tot World 1-4 mits je een van Bowser's challenges voltooit.

De mobiele game heeft een drietal gamemodi. Wil je meer weten? Lees dan hier ons overzicht met alle Super Mario Run informatie en Super Mario Run tips en tricks.