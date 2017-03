Laadtijden Nintendo Switch kortst vanaf interne flash

Nintendo Switch laadtijden zijn het kortst voor games op de interne opslag. Dat meldt Digital Foundry in een vergelijkend onderzoek.

Voor de test heeft Digital Foundry laadtijden van enkele save files en in-game Fast Travel-locaties van The Legend of Zelda: Breath of the Wild vergeleken. In beide situaties geeft het interne NAND-flashgeheugen consistent de kortste laadtijden.

MicroSD-kaarten zijn vervolgens het snelst. Digital Foundry merkt op dat de maximale leessnelheid van de kaarten niet benut wordt, want de hogere kwaliteit MicroSD-kaart is even snel als een goedkopere variant. Laadtijden vanaf een fysieke gamekaart waren het langzaamst.

De Nintendo Switch heeft 32 GB aan intern flashgeheugen. Dat geheugen is niet uit te breiden, maar via verwisselbare MicroSD-kaarten krijg je meer opslagruimte.

Als je een MicroSD-kaart hebt aangesloten, kun je niet kiezen of een digitale game op de interne opslag of op het flashgeheugen wordt geďnstalleerd. De console kiest automatisch voor de MicroSD-kaart, de langzamere optie van de twee.

Momenteel is het niet mogelijk data rechtstreeks tussen beide opslagmedia te kopiëren.

De Nintendo Switch kwam eerder deze maand uit. Volgens geruchten verdubbelt Nintendo de Nintendo Switch productie voor het komende boekjaar. Lees Berts Nintendo Switch review en The Legend of Zelda: Breath of the Wild review op de site.