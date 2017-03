The Division - The Last Stand DLC review

Behoor je tot de crème de la crème van The Division, dan biedt The Last Stand een grote meerwaarde. Anderen worden ondergesneeuwd.

Toen de plannen voor de DLC voor Tom Clancy's The Division werden onthuld, bleef de premisse vaag. "Spelers en hun squad moeten zich verdedigen tegen een meedogenloze vijand", aldus het promotiemateriaal. Die meedogenloze vijand blijkt je medespeler te zijn, want The Last Stand is een 8v8 multiplayermodus waarin je punten in de Dark Zone moet overnemen en verdedigen. De modus is onaantrekkelijk voor nieuwelingen; alleen de beste, meest fanatieke spelers zegevieren.

Je kunt The Last Stand alleen beginnen als je level dertig bent. Een kort filmpje legt je de essentie uit: neem punten Alpha, Bravo en Charlie over, bouw verdedigingen zoals turrets en radarinstallaties, en verdedig die tot je het puntendoel hebt behaald. Voordat je volledig snapt wat dat precies allemaal inhoudt, moet je meteen een live potje spelen tegen spelers die haast allemaal al langer spelen dan jij. Je kunt maar beter zo snel mogelijk goed worden, want The Last Stand leer je alleen met praktijkervaring.

Na je eerste potje is het echter duidelijk dat The Last Stand weinig nieuws naar de tafel brengt. Punten Alpha, Bravo en Charlie zijn opgedeeld in drie segmenten, en pas als je elk segment inneemt controleert jouw team het punt. De segmenten van een punt liggen ook nog eens ver van elkaar af waardoor het enorm moeilijk is om ze te verdedigen. Dat zorgt er dan weer voor dat segmenten constant worden overgenomen en je puntentoevoer wordt verbroken. Sessies van twintig minuten lijken daardoor nog veel langer te duren, omdat je voortgang constant wordt onderbroken. Een team dat zijn punten wel goed weet te verdedigen, heeft dan weer binnen no-time gewonnen. De flow van de potjes is inconsistent, waardoor je moeilijk vat kunt krijgen op een gedegen tactiek.

De modus speelt zich af in de Dark Zone, en net als anders lopen daar zowel echte spelers als AI-vijanden rond. De AI laat SHD Tech vallen, een munteenheid waarmee je bonussen en verdedigingen koopt. Bovendien is de AI altijd zwakker dan de echte spelers, dus als je minder goed in PvP bent, kun je jezelf alsnog erg nuttig maken. De kans dat je echter rustig je gang kunt gaan, is extreem klein. Bovendien ben je vaak alleen op je strooptocht omdat de rest van je team zich liever bekommert om het overnemen van punten. Voor je het weet, staar je in de loop van een tegenstander met een Gear Score van 256 en exotische loodspuwer.

De matchmaking heeft namelijk maar één doel: de lobby vullen. Je kunt levelen in The Last Stand, maar dat nummer is volledig arbitrair. Bovendien neem je al je uitrusting mee, en ook daar maakt de matchmaking geen schifting in. Dat resulteert in ongebalanceerde teams, tenzij je zelf de verantwoordelijkheid op je neemt om pas in de modus te springen als je op niveau bent. Dat staat haaks op hoe The Division doorgaans PvP-sessies opzet en zit het plezier van de modus in de weg.

In het DLC-pakket zit ook de nieuwe Incursion, Stolen Signal. Die speelt zich af in een tv-studio die over is genomen door Rikers. De setting is interessant en divers omdat je de sets van een talentenshow, sitcom, kookprogramma en western bezoekt. Het vormt een fijne afwisseling op de besneeuwde straten van New York. De mechanics tijdens de gevechten houden je scherp en omvatten meer dan dekking zoeken en schieten. Zo ligt er in de talentenshow-studio bijvoorbeeld water op de grond, waar je geregeld uit moet stappen omdat er elektriciteit door schiet. Stolen Signal is daardoor de meest interessante en visueel creatieve Incursion in de gehele game.

The Last Stand is slechts voor een kleine groep spelers geschikt. De matchmaking houdt geen rekening met je Gear Score of het level dat speciaal voor de modus bedoeld is. Daardoor is deze modus pas de moeite waard als je op hetzelfde niveau bent als je mede- en tegenspelers. Stolen Signal is echter wel een frisse nieuwe kijk op de huidige Incursions, met een originele setting en interessante mechanics. The Last Stand biedt dan ook een gemengde laatste stand van zaken.