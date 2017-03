Sniper Elite 4 mini campaign release volgende week

Sniper Elite 4 krijgt een mini campaign genaamd Deathstorm. Dat meldt ontwikkelaar Rebellion Developments.

Deathstorm vindt na het einde van de game plaats en is alleen of met een vriend te spelen. Het eerste deel van de trilogie lanceert op 21 maart. Het tweede deel komt eind april uit en het laatste deel rond mei of juni.

Op 21 maart komt ook de Night Fighter Expansion Pack beschikbaar. De DLC bevat drie nieuwe wapens, night-time camo rifle skins voor acht wapens en nieuwe mannelijke en vrouwelijke personages.

Ten slotte breidt de studio de multiplayer uit met de gratis Elimination Mode en gratis Night Woods map. Als je sterft in Elimination, dan doe je niet meer actief mee aan de match. Maar als jouw team een tegenstander neerschiet, dan mag je weer meedoen.

De third-person shooter lanceerde in februari op de pc, PlayStation 4 en Xbox One. Lees de Sniper Elite 4 review op de site.