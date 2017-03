Outlast 2 verboden in Australië wegens tonen seksueel geweld

Het Australische Classification Board weigert Outlast 2 een leeftijdsclassificatie te geven, omdat er in de horrorgame seksueel geweld gepleegd zou worden. De titel mag in dat land daardoor niet verkocht worden.

De demo van Outlast 2 kreeg eerder al de hoogste leeftijdsclassificatie van R18+. Maar de volledige game maakt het te bont, meent de Classification Board. De overheidsinstantie beschrijft de scŤne in kwestie tot in detail.

Gesproken wordt daarbij onder andere over een 'rituele orgie', waarbij de hoofdpersonages tegen hun wil tot seks worden gedwongen. Ontwikkelaar Red Barrels heeft nog niet op het nieuws gereageerd.

Outlast 2 heeft in Nederland nog geen classificatie gekregen. De eerste Outlast werd alleen geschikt bevonden voor 18 jaar en ouder, wegens het 'extreme geweld' en 'groffe taalgebruik'

De releasedatum van Outlast 2 is vastgesteld op 25 april, de game lanceert dan voor de pc, de PlayStation 4 en de Xbox One. Onlangs is ook Outlast Trinity onthuld.