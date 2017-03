Horizon Zero Dawn is best verkochte nieuwe PlayStation 4 IP

Horizon Zero Dawn is de best verkochte nieuwe PlayStation 4 IP. Dat meldt uitgever Sony.

De game lanceerde twee weken geleden en heeft 2,6 miljoen exemplaren verkocht. Dat getal omvat zowel fysieke als digitale verkopen. Met die verkoopcijfers is het ook de beste lancering voor Nederlandse ontwikkelaar Guerilla Games.

"We zijn ontzettend blij dat Horizon Zero Dawn zo door critici en spelers is omarmd", zegt Hermen Hulst van de studio. "Het ontwikkelen van de game was een droomproject, dus het is mooi om te zien dat het publiek diezelfde passie toont."

"Het team werkt op dit moment al aan een uitbreiding voor de game", vervolgt Hulst. Volgens hem toont de game slechts het begin van Aloys verhaal.

Enkele dagen geleden deelde Guerilla Games al enkele statistieken van Horizon Zero Dawn. De Horizon Zero Dawn review lees je op de site.