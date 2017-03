Drawn to Death op dag van release gratis via PlayStation Plus

Drawn to Death is op de dag van release gratis voor PlayStation Plus-leden. Dat meldt Sony.

De third-person shooter is vanaf 4 April beschikbaar op de PlayStation 4. De game blijft de gehele maand April gratis, als onderdeel van de Instant Game Collection.

Ontwikkelaar David Jaffe laat op het PlayStation Blog weten dat de game zes speelbare karakters bevat, elk met 15 unieke missies. David Jaffe is onder andere bekend als bedenker van Twisted Metal en God of War.

Ook worden er challenges uitgerold in de vorm van raadsels van een Sfinx, loot boxes en andere beloningen die spelers ontvangen als ze in het online klassement stijgen.

Drawn to Death werd eerst als een free-to-play game aangekondigd. Later is besloten om toch voor het traditionele verdienmodel te kiezen.