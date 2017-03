Crawl komt volgende maand uit Steam Early Access

De officiële releasedatum van Crawl is bekend. De game lanceert op 11 april op de pc, PlayStation 4 en Xbox One.

Crawl was tot nu toe enkel beschikbaar via Steam Early Acces. In de game neemt een speler de rol van de held aan. Drie andere spelers besturen de vijanden in de game en proberen de held te verslaan. Als een van de spelers hierin slaagt, mag hij de rol van de held overnemen.

Het doel van de game is om level 10 te behalen met de held. Als dit gelukt is, opent een portaal naar de eindbaas. Deze wordt bestuurd door de drie andere spelers. Als de held de eindbaas verslaat, dan heeft hij gewonnen.

Ook spelers die de vijanden besturen, hebben de mogelijkheid hogere levels te behalen. De vijanden die de spelers besturen worden hierdoor steeds sterker.

Er is meer nieuws over Crawl. Zo is een tijdje terug bekendgmaakt dat Steam-baas Gabe Newell een eindbaas in Crawl is.