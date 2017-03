PaRappa the Rapper Remastered release bekend

De releasedatum van PaRappa the Rapper Remastered is bekend. De game komt op 4 april uit voor de PlayStation 4.

De rhythm-action game gaat over een rappende hond die verliefd is op Sunny Funny, het bloemenmeisje. Om haar te imponeren leert hij al rappend Kung-Fu, koken en autorijden. In de PlayStation Store is er een demo beschikbaar.

De remaster bevat verbeterde audio, textures en ondersteuning voor 1080p. Op de PlayStation 4 Pro draait de game in 4K. De game kost 14,99 euro.

De PaRappa the Rapper Remaster is aangekondigd tijdens de PlayStation Experience 2016. Tijdens die show zijn er ook remasters van Loco Roco en Patapon aangekondigd.