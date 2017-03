Orisa release in Overwatch bekendgemaakt

De releasedatum voor Orisa is bekendgemaakt. Vanaf 21 maart is de nieuwste tank speelbaar in Overwatch.

In de game is Orisa gemaakt door kindgenie Efi Odalele om Numbani te beschermen, nadat Doomfist de stad heeft aangevallen. Ze is sinds 2 maart al speelbaar op de Public Test Realm servers.

Join us for a behind-the-scenes look at Overwatch's newest hero!



Orisa activates: 3.21.2017



Learn more ↪️ https://t.co/jsPHvK97Ht pic.twitter.com/LZTufJpJNq — Overwatch (@PlayOverwatch) March 14, 2017

Orisa tankt niet vanaf de frontlinie, maar in het midden. Ze projecteert barrières op specifieke locaties, en gebruikt haar Gravity Ball om vijanden naar een bepaald punt te trekken. Daarnaast is een van haar armen een minigun.

Met Fortify is ze bestand tegen Knockback-aanvallen, waaronder Reinhardts Charge-aanval. Haar Ultimate is een soort trommel die haar teamgenoten boost zolang er een line-of-sight is.

Eerder deze maand is Orisa onthuld.