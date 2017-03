Capcom kondigt The Disney Afternoon Collection aan

Capcom kondigt vandaag The Disney Afternoon Collection aan voor de pc, PlayStation 4 en Xbox One. Deze bestaat uit zes opgepoetste NES-games, lanceert op 18 april en kost 19,99 euro.

De bundel bestaat uit DuckTales 1 en 2, Chip 'n Dale: Rescue Rangers 1 en 2, Darkwing Duck en TaleSpin. Het betreft geen remakes, hoewel de resolutie wel opgehoogd is naar 1080p.

De zes games krijgen voor het eerst een Boss Rush en Time Attack-modus met online leaderboards. Daarnaast is er een terugspoelfunctie ingebouwd, en vind je in de Museum-mode concept-art terug.

Alle games in de collectie zijn platformgames, gebaseerd op bekende Disney-tekenfilms. Enkel TaleSpin is qua genre een uitzondering. Dit is namelijk een sidescrolling shooter.