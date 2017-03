Prijzen Mass Effect: Andromeda microtransacties bekend

De multiplayermodus van Mass Effect: Andromeda bevat microtransacties.

De Britse onlinewinkel ShopTo neemt momenteel pre-orders aan voor Andromeda Points, de munteenheid waarmee je loot boxes in de game koopt. De prijs in euro's is nog niet bekend.

500 punten: 3,95 pond

1020 punten: 7,96 pond

2150 punten: 15,95 pond

3250 punten: 24,95 pond

5750 punten: 39,95 pond

12000 punten: 79,95 pond

Het is nog niet bekend hoeveel een loot box kost. Mass Effect: Andromeda is vanaf 16 maart voor EA Access-leden beschikbaar. Vanaf dat moment zijn de multiplayer alsook de in-game winkel beschikbaar.