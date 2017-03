Resident Evil: Revelations komt naar PlayStation 4 en Xbox One

Resident Evil: Revelations komt naar de PlayStation 4 en de Xbox One. Dat meldt ontwikkelaar en uitgever Capcom.

Resident Evil: Revelations lanceert in de herfst van 2017 op de twee consoles. De game krijgt fysieke en digitale uitgaves. Capcom belooft 'binnenkort' meer informatie.

