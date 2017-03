PlayStation VR sci-fi horrorgame The Persistence aangekondigd

Ontwikkelaar Firesprite kondigt de exclusieve PlayStation VR sci-fi horrorgame The Persistence aan. De game is ook zonder virtual reality op de PlayStation 4 te spelen.

The Persistence is de naam van het ruimteschip in de game. Een nog onbekend incidident heeft ervoor gezorgd dat de bemanning is gemuteerd en het is aan jou om heelhuids te ontsnappen.

Indien je doodgaat, worden de levels opnieuw willekeurig gegenereerd. Daardoor is iedere playthrough een andere ervaring met niet alleen verschillende omgevingen, maar ook met andere vijanden, voorwerpen en power-ups.

De game bevat een co-op modus. Via een smartphone of tablet kun je de speler in virtual reality helpen door vijanden af te leiden en vallen te ontmantelen.

The Persistence komt dit jaar uit op de PlayStation 4 en de PlayStation VR. Een exacte releasedatum is niet bekendgemaakt.