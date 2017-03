WIN Ghost Recon: Wildlands Calavera Collector's Case

Onze gelukkige winnaar is Max van Duin! Proficiat! En aan al de rest bedankt om deel te nemen!

Ghost Recon: Wildlands is vanaf vandaag uit voor de pc, PlayStation 4 en Xbox One. En in samenwerking met Ubisoft mogen we al meteen een Ghost Recon: Wildlands Calavera Collector's Case weggeven!

Deze Collector's Edition bevat:

Xbox One-versie van Ghost Recon: Wildlands Gold Edition

In-game map van Bolivia

The Ghosts Audio Replica koptelefoon

Santa Blanca Cartel schedel

Exclusieve Calavera Collector's Box

Boliviaanse Draagtas

3 Boliviaanse postkaarten

Officiële soundtrack van de game

Om aan de wedstrijd deel te nemen, volg je volgende eenvoudige stappen:

Abonneer op het Eurogamer Benelux YouTube-kanaal Vervolgens laat je bij onderstaande video een bericht achter. Vertel ons misschien waarom je Ghost Recon: Wildlands zo graag wilt spelen.

Elke comment maakt in ieder geval evenveel kans om te winnen, want de winnaar wordt 14/03/2017 om 19.00u willekeurig gekozen.

Wil je meer over Ghost Recon: Wildlands weten? Lees dan ons uitgebreid overzicht van alle Ghost Recon: Wildlands info die je moet weten.