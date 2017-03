Reflex Arena verlaat Steam Early Access

Ontwikkelaar Turbo Pixel laat weten dat Relex Arena Steam Early Access heeft verlaten. Na een niet geslaagde Kickstarter-campagne lanceerde de game eind 2014 op het platform van Valve.

Om de officiële release te vieren is de naam aangepast van Reflex naar Reflex Arena. Ook start Turbo PIxel het eerste competitieve seizoen van de game. Het seizoen duurt drie maanden en beschikt over leaderboards, replays en prijzen in de vorm van gouden skins.

Verder zijn er bots aan de game toegevoegd zodat nieuwe spelers eerst kunnen oefenen. Turbo Pixel geeft aan Reflex Arena te blijven ondersteunen met gratis updates.