Nintendo onderzoekt Joy-Con problemen en krassen op scherm Switch

Nintendo onderzoekt problemen met de Nintendo Switch, zoals het desynchroniseren van de Joy-Cons en krassen op het tabletscherm. Dat zegt Nintendo of America-topman Reggie Fils-Aime tegenover Time.

"We lezen de vragen en wij van de Amerikaanse tak bekijken alle informatie die we kunnen krijgen", zegt Fils-Aime. "We zoeken zo veel mogelijk feedback van gebruikers."

"Over het desynchroniseren van de Nintendo Switch Joy-Con controllers kan ik zeggen dat we de melding hebben gelezen en dat de zaken bekend zijn", meldt Fils-Aime. "We willen van zo veel mogelijk mensen via onze hulplijnen horen."

Fils-Aime zegt dat het ontwikkelteam geen ervaring heeft met beschadigde schermen wanneer de tablet in het Switch Dock wordt geplaatst. "Sinds januari hebben we honderden evenementen bezocht. Niemand in het team heeft dat meegemaakt."

Nintendo's nieuwe console lanceerde deze maand. Lees Berts Nintendo Switch review op de site. De verkoopcijfers van de Nintendo Switch zijn deze week ook onthuld.