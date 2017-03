De Ghost Recon: Wildlands pc update 1.1.5 pakt bugs aan en verhelpt crashes. Dat meldt uitgever Ubisoft.

De patch biedt daarnaast verbeterde ondersteuning voor multi-core videokaarten en quad-core processoren, geeft betere prestaties van AMD-kaarten en betere menunavigatie met de muis. De update lost ook enkele crashes en bugs op.

Zodra de patch beschikbaar is, kun je blijven doorspelen. Je krijgt een in-game bericht wanneer de patch is gedownload om te installeren. Na een herstart is de update geďnstalleerd.

De patch lanceert vandaag via Steam en Uplay en heeft een grootte van 4 GB. Als je co-op wilt spelen, dan moeten beide spelers dezelfde versie van de game hebben.

