Destiny: Xur locatie en inventory (10 en 11 maart)

De locatie en inventaris van Xur uit Destiny voor 10 en 11 maart is bekend.

Deze week vind je Xur wederom in The Reef. Hij verkoopt Exotic Armor voor Strange Coins, maar ook Weapon Ornaments in ruil voor Silver Dust.

Deze week verkoopt hij de volgende voorwerpen:

Legacy engram [Body armour] - 29SC

Empyrean Bellicose [Exotic Titan helmet] - 13SC

Knucklehead Radar [Exotic Hunter helmet] - 13SC

Nothing Manacles [Exotic Warlock gauntlets] - 13SC

Truth [Exotic rocket launcher] - 17SC

Three of Coins - 7SC

Op zondag om 10 uur 's ochtends is Xur weer verdwenen.