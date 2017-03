Toekomstige content voor The Elder Scrolls: Legends onthuld

Uitgever Bethesda Softworks laat weten dat The Elder Scrolls Legends de bčtafase heeft verlaten. Later dit jaar krijgt de game bovendien twee uitbreidingen. Daarnaast zijn er ook versies van de game voor Android en iOS in de maak.

De game is een spin-off van de Elder Scrolls-reeks. De afgelopen zeven maanden was er al een open bčta van de titel speelbaar. De definitieve versie van de game is nu beschikbaar voor de pc.

Op 23 maart komt de game ook uit voor iPads, gevolgd door releases voor Android tablets en smartphones later dit jaar.

Ter ere van de release maakt Bethesda tevens bekend dat er een PVE-uitbreiding voor de game in de maak is, genaamd The Dark Brotherhood. Hierin speel je een dubbelagent die moet opklimmen in de rangen van de gelijknamige misdaadorganisatie.

Het avontuur speelt zich af in de aanloop naar de gebeurtenissen in The Elder Scrolls 5: Skyrim en bevat meer dan 25 missies en 40 nieuwe kaarten. The Dark Brotherhood lanceert op 5 april. Een tweede uitbreiding voor de game volgt later dit jaar.

Daarnaast krijgt de game de komende maanden ook een spectator mode en een toernooimodus genaamd Gauntlet. Voor concurrerend kaartspel Hearthstone is vorige week de Journey to Un'Goro-uitbreiding aangekondigd.