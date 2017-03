No Man's Sky update voegt landvoertuigen toe

Ontwikkelaar Hello Games brengt deze week de Path Finder update voor No Man's Sky uit. De patch introduceert onder andere nieuwe voertuigen.

De studio meldt verder dat de update ondersteuning voor de PlayStation 4 Pro toevoegt. Verder introduceert de patch een permadeath-modus en de optie om je bases online met anderen te delen.

Overige nieuwe features zijn integratie met Steam Workshop op de pc, de mogelijkheid om meerdere schepen te bezitten, nieuwe wapens en Weapon Classes en een Photo Mode. De Path Finder update voegt ook meer muziek aan No Man's Sky toe.

In de patch notes op de No Man's Sky-site staat verder dat de update de graphics van de game verbetert. Tot slot krijgt de game ook nieuwe Traders en nieuwe shops.

No Man's Sky is in augustus 2016 uitgebracht voor de pc en de PlayStation 4. Marcel zijn No Man's Sky review lees je hier nog eens.