Release Voodoo Vince: Remastered bekend gemaakt

De releasedatum van Voodoo Vince: Remastered is door Microsoft bekendgemaakt.

In Voodoo Vince trek je er als voodoo-pop Vince op uit om zijn eigenaar terug te vinden. In de puzzel-platformer reis je naar moerassen, spookachtige kerkhoven en de Franse wijk van New Orleans.

De remaster heeft verbeterde visuele effecten, een resolutie van 1080p en draait op 60 frames per seconde. De game bevat de originele en een geremixte soundtrack. Bovendien is de game een Xbox Play Anywhere-titel.

De game is vanaf 18 april digitaal verkrijgbaar op de pc via Steam en de Windows Store, alsook op de Xbox One.