PlayStation 4 patch voegt PS4 Pro Boost Mode toe

Sony laat weten dat patch 4.50 voor de PlayStation 4 vanaf 9 maart te downloaden is. De update voegt onder andere de Boost Mode voor de PlayStation 4 Pro toe.

De patch introduceert tevens de mogelijkheid om PS4-games vanaf een externe harde schijf te spelen. Deze harde schijf kan tussen de 250 GB en 8 TB groot zijn. De update maakt het ook mogelijk om screenshots als achtergrond in te stellen.

Tomorrow sees the launch of the #PS4 system software update 4.50. Get all the info on what it features here: https://t.co/BD2QDnslZS pic.twitter.com/ARlz6q4VqC