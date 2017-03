Middle-earth: Shadow of War trailer onthult gameplay

Uitgever Warner Bros. heeft een eerste gameplay trailer voor Middle-earth: Shadow of War uitgebracht. In het filmpje is onder andere te zien hoe je forten van Orcs verovert.

De trailer begint met een overzicht van de spelwereld in Shadow of War. Je hebt in de game de optie om verschillende forten op de orcs te veroveren. Dankzij je nieuwe Ring van Macht heb je meer opties voor het leiden van grote groepen orcs en andere wezens.

Volgens een persbericht speelt Shadow of War zich af tussen de gebeurtenissen in De Hobbit en In de Ban van de Ring. Het Nemesis-systeem uit Shadow of Mordor is uitgebreid zodat ook je medestanders een 'eigen, persoonlijk verhaal' krijgen.

Warner Bros. heeft Middle-earth: Shadow of War vorige week officieel aangekondigd. Volgens de studio lanceert de game op 24 augustus op de pc, Project Scorpio, PlayStation 4 en Xbox One.