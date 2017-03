Bethesda onthult eerste speelbare personage Quake Champions

Uitgever Bethesda Softworks onthult Nyx als eerste speelbare personage voor Quake Champions. Nyx is een 'Fathom Agent' die zichzelf tijdelijk onzichtbaar maakt.

De belangrijkste vaardigheid van Nyx is Ghost Walk. Hiermee maakt het personage zichzelf onzichtbaar. Zo sluipt ze ongezien voorbij tegenstanders, om hen gemakkelijker in de rug aan te vallen.

Bovendien is het mogelijk om vijanden onmiddellijk te doden door opnieuw te verschijnen op de locatie waar je tegenstander zich bevindt. Daarnaast bezit Nyx ook een double jump om op moeilijk te bereiken locaties te komen.

Quake Champions komt later dit jaar uit voor de pc. Gisteren maakte ontwikkelaar id Software ook al bekend dat het mogelijk is om je in te schrijven voor de gesloten beta van Quake Champions.