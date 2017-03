Zelda: Breath of the Wild tips en walkthrough

Daarom willen we je een handvol tips meegeven die van pas komen als je je eerste stapjes in het wondermooie, uitgestrekte Hyrule zet.

Een deel van de schoonheid van de game is ontdekken hoe alles in elkaar zit en hoe je je tools creatief op een optimale manier inzet. Toch zijn de eerste uren door het gebrek aan duiding wat overweldigend.

We hoeven je vast niet meer te vertellen dat The Legend of Zelda: Breath of the Wild een game is waarin je enorm veel kunt doen. Zodra je het startgebied de Vergeten Hoogvlakte verlaten hebt, ben je vrij om te gaan en te staan waar je wilt.

Nog meer Zelda: Breath of the Wild tips en walkthroughs:

Algemene tips

Zelda: Breath of the Wild - Paard en Epona temmen, registreren en band verhogen

In een Zelda-game is je paard je trouwste vriend. Zo krijg je een viervoeter en bouw je de band met hem of haar op.

Zelda: Breath of the Wild - Koken: ingrediënten combineren en vuur maken

Lekker eten levert in Breath of the Wild ook unieke bonussen op.

Zelda: Breath of the Wild - Snel Rupees en geld verdienen

Alles wat je in Breath of the Wild wilt ondernemen kosten geld, daarom is het belangrijk dat je een goede bron van inkomsten hebt.

Walkthrough

Zelda: Breath of The Wild - Vergeten Hoogvlakte: Tempels, Koude overleven en Zweefzeil

Een stap voor stap handleiding om het startgebied te verlaten en het Zweefzeil te krijgen.

Zelda: Breath of the Wild - Weg naar Kakariko, Tweelingberg, Impa

Tijd om de wereld in te trekken en een oude kennis te bezoeken.

Zelda: Breath of the Wild - Weg naar Hateno, Instituut, blauwe vlam aansteken

Trek wat verder het binnenland in om je Sheikah-steen te verbeteren.

Zelda: Breath of the Wild - Weg naar Zoras, Lanayru

Tijd om de eerste Titaan te gaan zoeken in het rijk van de Zora.

Zelda: Breath of the Wild - Weg naar Zora-paleis, Zora-pantser

Zet je weg langs de oever van de Zora-rivier verder om uiteindelijk bij het paleis te komen.

Zelda: Breath of the Wild - Elektropijlen verzamelen, Watertitaan kalmeren

Bereid je voor om de Watertitaan binnen te gaan.

Zelda: Breath of the Wild - Vah Ruta dungeon

Baan je een weg door de Watertitaan en activeer de controlezuilen.

Zelda: Breath of the Wild - Ganons Waterfantoom verslaan, Lichtschubbenspeer

Versla de eerste eindbaas in de game en krijg een krachtige beloning.

Tempels

Zelda: Breath of the Wild - Tempels in Centraal-Hyrule: Rota Ooh, Kaam Ya'tak en meer

Alle locaties en oplossing van Centraal Hyrule en de Hyrule-vlakte op een rij.