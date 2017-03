Je kunt je nu inschrijven voor de Quake Champions closed beta

Ontwikkelaar id Software maakt bekend dat het nu mogelijk is om je in te schrijven voor de Quake Champions gesloten bŤta. Je kunt je via de officiŽle Quake Champions-website aanmelden. De testfase begint over een aantal weken.

Verder onthult de studio dat er later in de week nieuwe details worden onthuld over de gameplay, personages en de eerste arena genaamd Blood Covenant. Ook is Quake champions aankomend weekend op Pax East in Boston te spelen.

Quake Champions is in ontwikkeling voor de pc. De game heeft nog geen officiŽle releasedatum. In ons overzicht met Quake Champions informatie lees je meer over de game.