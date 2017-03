Mass Effect: Andromeda vanaf 16 maart voor EA Access-leden beschikbaar

EA- en Origin Access-leden krijgen vanaf 16 maart 10 uur lang exclusieve toegang tot Mass Effect: Andromeda.

Producent Fernando Melo laat via Twitter weten dat je de demo binnen de tijdslimiet zo vaak kunt spelen als je wilt. Verder licht hij toe op welke manier spelers beloningen kunnen verdienen.

Door actief de multiplayermodus te spelen, is het mogelijk om Pathfinder Rewards zoals de Gold Item Loot Box en de Research Data Loot Box te verdienen. Deze verdiensten kunnen weer in de singleplayermodus worden gebruikt.

Melo laat verder nog weten dat het spelen van de multiplayermodus geen verplichting is. Alle beloningen zijn ook te ontgrendelen in de singleplayermodus. Ook laat hij weten dat de singleplayermodus geen microtransacties bevat.

Mass Effect: Andromeda lanceert op 23 maart op de pc, PlayStation 4 en Xbox One. In ons overzicht met Mass Effect: Andromeda informatie lees je meer over de game.