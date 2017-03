InXile erkent problemen Torment: Tides of Numenera

Ontwikkelaar InXile Entertaiment erkent de problemen in Torment: Tides of Numenera. Spelers hebben onder andere last van crashes en een trage framerate.

InXile-baas Brian Fargo laat in een reactie weten op de hoogte te zijn van de problemen.

"We zijn op de hoogte van de langzame framerate in sommige grote arena's en we werken op het moment aan een oplossing. We blijven updates voor Torment uitgeven om de gebruikerservaring te verbeteren, zoals we dat met al onze games doen." aldus Fargo.

Torment: Tides of Numenera is verleden week uitgebracht op pc, PlayStation 4 en Xbox One. Lees hier onze Torment: Tides of Numenera review nogmaals.