Turok 2 remaster release bekend

Ontwikkelaar Nightdive Studios maakt bekend dat de geremasterde versie van Turok 2: Seeds of Evil vanaf 16 maart beschikbaar is voor de pc. Daarnaast is ook een versie voor de Xbox One in de maak.

Turok 2 lanceerde in 1998 voor de Nintendo 64. Een jaar later volgde een eerste pc-versie. In de game speel je als de dinosaurusjager Turok. Met behulp van een uitgebreid arsenaal aan wapens ga je de strijd aan met hordes gerobotiseerde reptielen.

Met de remaster krijgt de game een grafische opknapbeurt in de Kex Engine 3.4. Daarnaast krijgt de game ook zes nieuwe levels, twintig verschillende wapens en een nieuwe multiplayer modus genaamd 'last Turok standing'. De multiplayer is zowel lokaal als online te spelen.

Naast remastered versies van de Turok-games werkt Nightdive Studios ook aan een reboot van System Shock.