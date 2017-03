Nieuwe Battlefield 1 DLC vindt plaats in België, Rusland en Turkije

De drie aankomende Battlefield 1 DLC pakketten spelen zich af in Belgie, Rusland en Turkije. Dat heeft DICE bekendgemaakt.

In the Name of the Tzar laat je op vier nieuwe maps met het Russische leger vechten in met sneeuw bedekte ravijnen en op een ijskoud archipel.

Turning Tides laat je de aanval op de haven van Zeebrugge naspelen, met de nadruk op amfibische oorlogsvoering. Het Gallipoli-offensief maakt ook onderdeel uit van dit DLC-pakket.

Tot slot laat Apocalypse je de meest beruchte gevechten uit de eerste wereldoorlog beleven met unieke wapens.

Alle DLC biedt nieuwe maps, legers, wapens en meer. DICE heeft nog geen releasedata bekendgemaakt. De Battlefield 1 DLC They Shall Not Pass komt in maart uit.