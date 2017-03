Horizon Zero Dawn - 5 dingen die je moet weten

Horizon Zero Dawn werd twee jaar geleden voor het eerst getoond en ontketende meteen een enorme hype. Op de site kun je al een tijdje de Horizon Zero Dawn review lezen, maar nu kun je ook zelf met je pijl en boog aan de slag. Wat moet je echter weten over deze nieuwe PlayStation 4-exclusive? Wij zetten de vijf belangrijkste feiten op een rijtje.

Na de apocalyps De wereld van Horizon Zero Dawn ademt mysterie. Van onze moderne maatschappij blijft er niets meer over. De mensheid leeft in de wilde natuur en is in stammen ingedeeld. De zeer religieuze Nora leven van de jacht in het zuidoosten, terwijl de Carja de landen in het westen domineren. Je verkent tijdens je tocht een enorme spelwereld, die bovendien ook veel variatie kent. Mother's Embrace is een prachtig en bosrijk gebied, terwijl het midden van de map dorre ravijnen en stoffige vlaktes kent.

Mysterieuze machines Samen met het vergaan van de wereld zijn er mysterieuze machines opgerukt. Hoewel ze uit metaal en bedrading bestaan, gedragen ze zich als levende wezens. Ze doen daardoor aan herten en koeien denken, terwijl andere machines dan weer eerder dinosaurustrekjes vertonen en zich als velociraptors gedragen. Overal in de wereld vind je die machines. Kom je te dicht in de buurt, dan vluchten ze in paniek weg of vallen ze je net aan. Het leren kennen en uitbuiten van de vele machines staat dan ook centraal in Horizon Zero Dawn. Zorg maar dat je gauw een Broadhead van een Scrapper kunt onderscheiden!

Openwereldactie De gameplay van Horizon Zero Dawn komt je vast wel bekend voor. Je verkent de enorme open wereld, jaagt daarbij op de machines en op dieren, en gebruikt hun resources om nieuwe spullen te craften. Skyrim met een vleug Far Cry en een hint Tomb Raider dus. De machines ga je te lijf met heel wat creatieve wapens. Je pijl en boog zijn je standaardwapens, maar je hebt ook een Ropecaster. Daarmee schiet je net als met een harpoen touwen in machines om ze neer te halen en ze dan met je speer de genadestoot te geven. Of je steekt ze in de fik met je Sling, waarom niet.

Boogschutter Aloy Jij speelt als Aloy. Die roodharige meid behoort tot de Nora-stam. Min of meer toch, want ze werd opgevoed door Rost. Hij is eveneens een Nora, maar werd door de stam verbannen. Waarom precies? Dat wil niemand je zeggen. Horizon Zero Dawn legt een sterke nadruk op het verhaal. Je gaat heel vaak in gesprek met andere personages en hebt daarbij ook de keuze uit verschillende dialogen. Het verhaal is gepend door niemand minder dan John Gonzales. Hij schreef eerder de plot van Fallout: New Vegas en verzorgde de dialogen van de mysterieuze Mr. House.

Van Nederlandse bodem De ontwikkelaar van Horizon Zero Dawn zit maar op luttele kilometers van je af. De studio van dienst is namelijk Guerrilla Games, de Nederlandse ontwikkelaar die onder andere ook de Killzone-games maakte. Na de vier hoofdgames in de Killzone-reeks vond de Amsterdamse studio dus dat het tijd was voor verandering. Maar hier is nog een leuk weetje: Guerrilla Games heeft nog vóór de Killzone-games de enorm donkere en bloederige game Shellshock: Nam '67 gemaakt. Horizon Zero Dawn is vanaf nu exclusief verkrijgbaar op de PlayStation 4 . Wil je meer weten? Lees dan ons overzicht van alle Horizon Zero Dawn informatie.