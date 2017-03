Gears of War-studio Epic Games onthult Battle Breakers

Epic Games onthult Battle Breakers. De game lanceert later dit jaar op de pc en op iOS- en Android-apparaten.

Battle Breakers is een turn-based tactical RPG. Je verzamelt een team bestaande uit bijvoorbeeld ninja's, magiërs, robots en dinosaurussen. Gedurende de game evolueren de elementaire aanvallen van je strijders. Je kunt online met vrienden samenspelen.

In 2012 kocht het Chinese bedrijf Tencent een groot aandeel van Epic Games. Mike Capps, Cliff Bleszinski en Rod Fergusson verlieten het bedrijf. Microsoft heeft tegenwoordig de rechten van de Gears of War-franchise in handen.

Kevin zijn Gears of War 4 singleplayer review en Gears of War 4 multiplayer review lees je hier nog eens.