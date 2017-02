Nintendo Switch krijgt games die alleen portable te spelen zijn

De Nintendo Switch krijgt games die alleen in de draagbare modus te spelen zijn.

Het betreft games die alleen met het touchscreen te besturen zijn. Dat kan alleen als de Switch uit zijn Dock is en dus niet met de televisie verbonden is.

De eerste van dat soort games is Voez, een Japanse ritmegame die onlangs is aangekondigd. Ontwikkelaar Flyhigh Works geeft zelf aan dat 'de software niet in de televisiemodus gespeeld kan worden.'

Voez wordt een launch game voor de Switch. De game lanceert net zoals de console op 3 maart.

Bruce ging onlangs op de Switch spelen en kwam enthousiast terug. Meer daarover lees je in zijn Nintendo Switch preview.