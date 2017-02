Gerucht: details vervolg Middle-earth: Shadow of Mordor gelekt

Er zijn mogelijk details over een vervolg op Middle-earth: Shadow of Mordor gelekt. De gelekte informatie is afkomstig van een inmiddels verwijderde pagina op de website van de Amerikaanse winkelketen Target.

Volgens het lek heet het vervolg Middle-earth: Shadow of War. Hoofdpersoon Talion en het Nemesis-systeem keren allebei terug. Daarnaast meldt de beschrijving van de game dat je een eigen Ring van Macht smeedt.

Verder wordt gemeld dat je forten kunt veroveren, aan 'enorme veldslagen' mee kunt doen en dat je een eigen leger Orcs kunt aanvoeren. Uiteindelijk neem je het in Shadow of War op tegen de Nazgűl en tegen Sauron zelf.

Naast een reguliere versie is er ook en Gold Edition van Shadow of War verkrijgbaar. Dit pakket bestaat uit de game en vier uitbreidingen. De Slaughter Tribe Nemesis Expansion en de Outlaw Tribe Nemesis Expansion voegen nieuwe Orc Tribes aan de game toe.

De Blade of Galadriel Story Expansion en de Desolation of Mordor expansion introduceren nieuwe verhaallijnen en een nieuw speelbaar personage.

Volgens Target lanceert Middle-earth: Shadow of War op de pc, PlayStation 4 en Xbox One. De game heeft nog geen releaseadatum. Uitgever Warner Bros. heeft ook nog niet op het lek gereageerd.