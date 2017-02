Crowdfundingcampagne Pillars of Eternity 2 haalt 4,4 miljoen dollar op

De crowdfundingcampagne voor Pillars of Eternity 2: Deadfire heeft ruim 4,4 miljoen dollar opgehaald. Dat meldt ontwikkelaar Obsidian Entertainment.

De campagne op crowdfundingplatform Fig is afgelopen vrijdag officieel ten einde gekomen. Obsidian vroeg aanvankelijk 1,1 miljoen dollar om de game te kunnen ontwikkelen. De campagne voor Pillars of Eternity 2 behaalde dat doel al binnen 24 uur.

De studio is van plan om de extra inkomsten te gebruiken om de game uit te breiden. Zo wordt er onder andere een Relationship- en een Sub Class-systeem aan de game toegevoegd. Daarnaast wordt de soundtrack voor de game door een orkest opgenomen.

Pillars of Eternity 2: Deadfire is een direct vervolg op de eerste Pillars-game. Je speelt in de game opnieuw als de Watcher van Caed Nua. De verhaallijn van Deadfire draait om de zoektocht naar de herrezen god Eothas in de Deadfire-eilandengroep.

Obsidian is van plan om Deadfire in 2018 uit te brengen. De game heeft nog geen officiële releasedatum. Bruce zijn Pillars of Eternity review lees je hier nog eens.