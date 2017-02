BioWare: 'Mass Effect: Andromeda bevat softporno seksscènes'

Mass Effect: Andromeda bevat 'softporno' seksscènes. Dat tweet BioWare-ontwikkelaar Aaryn Flynn.

Het Noord-Amerikaanse ESRB (Entertainment Software Rating Board) zegt dat Mass Effect: Andromeda beelden met 'volledige naaktheid' bevat. Voorgaande delen in de reeks hadden volgens het bureau scènes met 'gedeeltelijke naakheid.'

Op Twitter heeft Flynn toelichting op de classificatie en omschrijving gegeven. "Ja, het is echt softcore ruimteporno", tweet de ontwikkelaar. Met een latere tweet zegt hij dat hij geen grapje maakt.

De ESRB-classicificatie is nog niet officieel, maar staat momenteel op een M voor Mature. In België en Nederland krijgt de game van PEGI een aanbevolen leeftijd van 16 jaar of ouder.

De Mass Effect: Andromeda release is eind maart. In ons overzicht met Mass Effect: Andromeda informatie lees je wat we allemaal over de game weten.