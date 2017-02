For Honor verbant cheaters bij het eerste vergrijp

Ubisoft verbant spelers uit For Honor bij het eerste vergrijp. Op dit moment zijn er meer dan vierhonderd spelers getroffen.

De game gebruikt EasyAntiCheat om hackers en cheaters te herkennen, maar ook diegene die aanstootgevend taalgebruik gebruiken. Zeventig verbannen spelers zijn vanwege het schenden van de gedragsregels weggestuurd.

"Nadat EasyAntiCheat een melding maakt worden verdachte accounts nagekeken door het ontwikkelteam. Die sturen vervolgens waarschuwingen, schorsingen en permanente bans uit", aldus een blogpost op de website van Ubisoft. "Spelers kunnen een onterechte ban aanvechten."

Het systeem had bij lancering van de game wat kuren, waardoor eerlijke spelers in sommige gevallen geen matches konden spelen. Daar is echter nu een hotfix voor uitgebracht.

De game is op 14 februari uitgekomen voor de pc, PlayStation 4 en Xbox One. Yvo's For Honor review lees je op de site.