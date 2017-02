LEGO City Undercover release op de Nintendo Switch bekend

Ontwikkelaar Traveller's Tales maakt de releasedatum van de Nintendo Switch-versie van LEGO City Undercover bekend. De game lanceert op 7 april op de console.

LEGO City Undercover was tot dusver enkel speelbaar op de Wii U. Traveller's Tales liet eerder al weten dat de game dit jaar naar de pc, PlayStation 4 en Xbox One komt. LEGO City Undercover is ook vanaf 7 april verkrijgbaar op deze platformen.

Er is meer Nintendo Switch-gerelateerd nieuws. Zo liet Nintendo weten dat de Nintendo Switch aanvankelijk geen Virtual Consol ondersteuning heeft.